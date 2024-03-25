Monaco Prensesi Charlene imajını değiştirdi
Monaco Prensesi Charlene saç kesimini değiştirerek imaj tazeledi
Gözde bir kraliyet üyesi olan Monaco Prensesi Charlene, sarıya boyattığı saçlarına verdiği 'Bob kesim' modeliyle kamera karşısına çıktı.
Genelde kısa kesimi tercih eden 46 yaşındaki prenses, bu defa daha uzun bıraktığı saçlarıyla Monte Carlo'daki bir etkinlikte görüntülendi.
Eşi Prens II. Albert ile 'Disco Bal de la Rose Monaco' etkinliğinde boy gösteren Prenses Charlene, giydiği ışıltılı, pembe tulumuyla beğeni topladı.
Prenses Charlene, yıllar içinde farklı renkte ve modelde saçlarıyla kamuoyu karşısına çıkmasıyla biliniyor.
Prenses Charlene, bir dönem koyu renk saçı tercih etmişti. Platin sarısı saçlarıyla da beğenilmişti.
Monaco Prensesi, bir dönem yanlarını kazıttığı saçlarıyla kamuoyu karşısına çıkmış ve herkesi şaşırtmıştı.
İki çocuk annesi Prenses Charlene, bir dönem psikolojik sorunlarıyla gündeme gelmişti. 2021'in büyük bir bölümünü Güney Afrika’da sağlık sorunlarıyla baş ederek geçiren Prenses, Kasım 2021'de “hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk” nedeniyle bir tedavi merkezinde kalmıştı.
'HÜZÜNLÜ PRENSES'
66 yaşındaki Monaco Prensi II. Albert ile 13 yıl önce evlenirken düğününde ağlaması nedeniyle ‘hüzünlü prenses’ olarak anılan Prenses Charlene, düğün öncesi saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.
Prens II. Albert ve Prenses Charlene çiftinin Prens Jacques ve Prenses Gabriella adlarında 9 yaşında ikizleri var.