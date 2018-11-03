Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman?

Mönchengladbach ve Fortuna Düsseldorf, 04 Kasım 2018 Pazar günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:30. 17 puanlı Mönchengladbach 4. sırada bulunuyor, Fortuna Düsseldorf 5 puana sahip ve 17. sırada. Mönchengladbach, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Fortuna Düsseldorf, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 142. İddaa'da Mönchengladbach kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Fortuna Düsseldorf kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Mönchengladbach son hafta oynanan Hannover 96 maçında 1-0 kazandı.

Fortuna Düsseldorf ise Wolfsburg maçında 1-1 berabere kaldı.

Mönchengladbach, evinde 4 galibiyet, yaşadı ve 11 gol atıp 2 gol yedi.

Fortuna Düsseldorf ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fortuna Düsseldorf, 2 gol atarken 11 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ