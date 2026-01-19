Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.808,84 %1,11
        DOLAR 43,2715 %-0,02
        EURO 50,3646 %0,33
        GRAM ALTIN 6.494,34 %1,87
        FAİZ 35,98 %-1,29
        GÜMÜŞ GRAM 130,06 %4,61
        BITCOIN 92.927,00 %-2,58
        GBP/TRY 58,0622 %0,29
        EUR/USD 1,1632 %0,29
        BRENT 63,78 %-0,55
        ÇEYREK ALTIN 10.618,24 %1,87
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mondelēz International Türkiye’nin finans direktörü Tülin Bilgin oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Mondelēz International Türkiye’nin finans direktörü Tülin Bilgin oldu

        Mondelēz International, Türkiye ve Avrasya Bölgesi finansal yönetiminden sorumlu olacak yeni Finans Direktörü olarak Tülin Bilgin'i atadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mondelēz International Türkiye'nin finans direktörü Tülin Bilgin oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tülin Bilgin, kariyerine Procter & Gamble Türkiye’de Finansal Analist olarak başladı. Ardından Vodafone Türkiye’de Kıdemli Hazine Müdürü olarak görev aldı ve 2011–2014 yılları arasında Mondelēz International’da Finans Müdürü pozisyonunda çalıştı.

        Son olarak SC Johnson’da Orta Doğu Bölgesi Finans Direktörü olarak görev yapan Bilgin; finansman, işletme finansı ve ticari finans alanlarında, lokal ve uluslararası ekip yönetimi deneyimiyle öne çıkıyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olan Bilgin, iyi derecede İngilizce biliyor. Tülin Bilgin, yeni görevinde Mondelēz International Türkiye’de şirketin Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nden sorumlu Finans Direktörü olarak görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Önemli duyuru, paylaşalım

        Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?