        Monica Bellucci Roma'da ev arıyor

        Monica Bellucci ev arıyor

        İtalyan oyuncu Monica Bellucci, film çekimlerine ara verdiği sırada Roma'da ev arayışına çıktı

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 15:22
        Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci şu anda yeni filmi 'Iride'nin çekimleri için Roma'da bulunuyor. 61 yaşındaki sanatçı, çekimlere verilen ara sırasında, İtalyan başkentinde ev ararken görüntülendi.

        Bellucci, Roma'da arkadaşlarıyla birlikte bir çatı katı dairesini ziyaret etti.

        45 milyon dolarlık bir servetin sahibi olduğu bilinen Bellucci'nin gördüğü evin fiyatı bilinmiyor.

        'Bram Stoker'dan Drakula', 'Dönüş Yok' ve 'İsa'nın Çilesi' gibi filmlerle tanınan Bellucci, kariyeri boyunca İtalyan, Amerikan ve Fransız filmlerinde oynadı.

        2018 yılında Forbes İtalya tarafından 'En Başarılı 100 İtalyan Kadın' listesine dahil edilen Bellucci, 1996'da 'The Apartment' filmiyle çıkışını yaptı ve bu filmle Umut Veren Kadın Oyuncu dalında César Ödülü'ne aday gösterildi.

        2003 yapımı bilim-kurgu filmleri 'Matrix Reloaded' ve 'The Matrix Revolutions'da Persephone'u canlandıran Bellucci, 2024'te 'Beterböcek Beterböcek'te oynadı.

        Başarılı oyunculuğunun yanı sıra Bellucci, Avrupa ve Amerika dergileri ve internet siteleri tarafından birçok defa 'en güzel' ve 'en seksi' kadın seçildi.

