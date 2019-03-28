ABD'nin California eyaletinde tarım ilacı üreticisi olan Monsanto, Türkiye'de de kullanılan Roundup isimli ilacının kansere sebep olduğu gerekçesiyle 80 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
The Guardian'da yer alan habere göre; Roundup ilacının kansere yol açmada önemli bir faktör olduğunu ve şirketin sorumlu olduğunu belirleyen San Francisco Yüksek Mahkemesi jürisi, Monsanto'yu 80 milyon dolar cezaya çarptırdı.
Davacı 70 yaşındaki Edwin Hardeman'in yabani otla mücadelede 25 yıl boyunca Roundup kullandığı kaydedilmişti. Jüri, Roundup tarım ilacının Non-Hodgkin (lenfatik sisteminin kötü huylu bir hastalığı) lenfomaya neden olmasında önemli bir faktör olduğunu açıkladı.
Jüri, Roundup’ın tasarımının kusurlu olduğuna, üründe yeterli kanser uyarısı bulunmadığına ve Monsanto’nun Edwin Hardeman’ı non-hodgkin lenfoma riskine karşı uyarı konusunda ihmallerinin olduğu kararını verdi.
80 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen firma, davayı temyize götüreceklerini açıkladı. ABD'de Roundup'ın kansere neden olduğu iddiasıyla 9 binden fazla benzer dava olduğu açıklandı.
289 MİLYON DOLAR ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMİŞTİ
Monsanto, California eyaletinde şirketin yabani otlar için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesi yüzünden kansere yakalandığını söyleyen başka bir kişiye de 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
Eski bir okul bahçıvanı olan Dewayne Johnson, yıllar boyunca yabani otlar için Ranger Pro türü ilaçlar kullanmış ve 2014'te lenf kanserine yakalandığını söyleyerek şirkete dava açmıştı. Jüri, Monsanto'nun Türkiye'de de satılan Roundup ve Ranger Pro adlı ilaçlarının kansere yol açtığını bilmesine rağmen tüketicileri uyarmadığına hükmetmişti.
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