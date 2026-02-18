Canlı
        Montella'dan Başakşehir'e ziyaret - Futbol Haberleri

Montella'dan Başakşehir'e ziyaret

        Montella'dan Başakşehir'e ziyaret

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası play-off maçlarının öncesinde Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:00 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:00
        Montella'dan Başakşehir'e ziyaret!
        A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

        Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre gelecek ay oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off maçları öncesinde kulüp ziyaretlerini sürdüren İtalyan teknik adam, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, İdari Direktör Murat Yaman ve İdari Menajer Barbaros Gözneli ile bir araya geldi.

        Montella'nın ziyaretinde A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

        Turuncu-lacivertli takımın idmanını da takip eden Montella, Nuri Şahin'le fikir alışverişinde bulundu.

