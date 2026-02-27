Canlı
        Montundan ateş açtı! O anlar kamerada!

        Montundan ateş açtı! O anlar kamerada!

        Diyarbakır'da bir kişi, montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile dükkana ateş açtı. Saldırı anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Montundan ateş açtı! O anlar kamerada!
        Diyarbakır'da bir saldırgan, montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile dükkanın içerisine doğru ateş etti. Şüpheli kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 25 Şubat’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Kurt İsmail Paşa 1'inci Sokak’ta meydana geldi.

        Kimliği belirsiz kişi, telefoncu dükkanının önüne gelerek montunun cebinden çıkarmadığı tabanca ile içeri doğru ateş açtı. Şüpheli kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

