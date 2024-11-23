Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti

Moody's'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A1"den "Aa3"e çıkarıldığı belirtilerek, "Bu güncelleme, ekonomik çeşitliliğin ilerlemeye devam ettiği ve ivmenin korunacağı yönündeki değerlendirmemizi yansıtıyor" ifadesi kullanıldı.

Devam eden ilerlemenin zamanla Suudi Arabistan'ın petrol piyasası gelişmelerine ve uzun vadeli karbon dönüşümüne maruz kalmasını daha da azaltacağına dikkatin çekildiği açıklamada, gelecek birkaç yıl içinde petrol fiyatları veya üretimi üzerinde önemli bir aşağı yönlü baskı olmayacağının varsayıldığı belirtildi.