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İçeriğinde bulunan kalsiyum, magnezyum, demir ve omega 3 mineralleriyle insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan mor reyhan, diyet listelerinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Popülerliği gün be gün artan Mor reyhan çayının faydaları nelerdir? Mor reyhan çayı nasıl yapılır, Mor reyhan çayı neye iyi gelir, Mor reyhan çayı nasıl demlenir, Mor reyhan çayı zayıflatır mı, Mor reyhan çayı tarifi, Mor reyhan çayı adet söktürür mü, Mor reyhan çayı ne işe yarar? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Mor Reyhan Çayı Faydaları

Alternatif tıpta çokça tercih edilen ve birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılan mor reyhan çayının başlıca faydaları:

Antibakteriyel özelliği ön planda olan mor reyhan çayı, solunum yolu enfeksiyonlarını önleyici görev görür.

Metabolizmayı güçlendirir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Öksürüğü keser.

Emziren annelerin sütünün artmasına katkı sağlar.

Sakinleştirici etkisi vardır.

Ödem söktürücü özelliğe sahiptir.

Karaciğer dostudur.

İltihap gidericidir.

Ağız ve diş sağlığını korur.

Kanser hücrelerinin oluşumunun önüne geçer.

Migren ağrılarını geçirir.

Halsizliğe iyi gelir.

Göz sağlığına faydalıdır.

Sigara bırakma sürecinde pozitif etkileri vardır.

Cilt ve saça iyi gelir.

Ağız kokusuna bire birdir.

Mor Reyhan Çayı Nasıl Yapılır?

Öncelikle bitkileri güzelce bir sudan geçirelim. Ardından 1 demet mor reyhan yaprağını 8 bardak kadar su ile kaynatıyoruz. Ayrı bir yerde karanfil, tarçın ve şekeri 2 bardak su ile 15 dakika kadar kaynattıktan sonra oluşan karışımı önceden kaynattığımız mor reyhanlara ekliyoruz. Dilerseniz karışıma limon sıkarak da tüketebilirsiniz. Mor reyhan çağı soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilir.

Mor Reyhan Çayı Neye İyi Gelir?

Tam bir şifa kaynağı olan mor reyhan, kronik rahatsızlıkların önlenmesinde oldukça etkilidir. Cilt sağlığı üzerinde pozitif etkilere sahip olan mor reyhan çayı bu sebeple yaşlanma sürecini yavaşlatıcı etki gösterir. Ayrıca vücuttaki stresi azalttığı için diyabet, kanser ve kalp hastalıklarının önlenmesinde olumlu sonuçlar doğurmaktadır. İltihaba karşı da oldukça etkili olan mor reyhan çayı vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri tamamlayacaktır.

Mor Reyhan Çayı Nasıl Demlenir?

Kaynatılan mor reyhanlar karanfil ve tarçın karışımına eklenir. Ortalama 10 dakikalık boyunca demlenmeye bırakılır. Demlenen bu karışım süzüldükten sonra limon ile taçlandırılır.

Mor Reyhan Çayı Zayıflatır Mı?

Mor reyhan çayı yağ yakıcı ve ödem atıcı özellikleri bulunan bir bitki çayıdır. Bu sebeple zayıflatıcı özelliği bulunmaktadır. Ancak zayıflama amacı ile mor reyhan çayını tüketmek isteyenler karışıma şeker atmamalıdır. Dilerseniz karışımınızı limon, karanfil ya da tarçınla renklendirebilirsiniz. Sabah ve akşam olarak tüketilen mor reyhan çayı zayıflama sürecinize katkı sağlayacaktır.

Mor Reyhan Çayı Tarifi

1 demet taze mor reyhan

1 limon suyu

1 çubuk tarçın

6-7 karanfil

10 bardak su

4 yemek kaşığı şeker

1 demet taze mor reyhan güzelce yıkanır ve su ile haşlanır. Demlenen reyhanlar Karanfil, tarçın ve şeker karışımına eklenir ve 15 dakika kadar demlenmeye bırakılır.

Mor Reyhan Çayı Adet Söktürür Mü?

Antibakteriyel ve antioksidan etkileri ön planda olan mor reyhan çayı, regl ağrılarına oldukça iyi gelmektedir. Kasık ağrılarını ve krampları azaltmasının yanında kan sulandırıcı etkiye de sahip olduğundan adet söktürücü etkisi de bulunmaktadır. Söktürücü etkisi doğrudan değil, kan sulandırıcı etkisinden dolayı dolaylı olarak görülmektedir.

Mor Reyhan Çayı Ne İşe Yarar?

Mor reyhan çayının bağışıklık sistemi üzerinde saymakla bitmeyen faydaları vardır. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Akciğeri temizler. Cilt sağlığı üzerinde koruyucu bir işlev görür. Mide hastalıklarını iyileştir. Kanserle mücadele de etkin rol oynar.