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        Haberler Kültür-Sanat Müzik mor ve ötesi'nden 2023'e veda konseri

        mor ve ötesi'nden 2023'e veda konseri

        Türk alternatif rock sahnesinin başarılı temsilcilerinden mor ve ötesi, senenin son konseri için 30 Aralık'ta Volkswagen Arena'da olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:40
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        mor ve ötesi'nden 2023'e veda konseri
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        Rock müzik dünyasının ülkemizdeki en popüler gruplarından mor ve ötesi, devasa bir sahne prodüksiyonu ve ikonikleşmiş şarkılarından oluşan özel bir setlist ile hayranlarıyla buluşacak.Epifoni organizasyonuyla 30 Aralık’ta İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konserde mor ve ötesi, “Bir Derdim Var”, “Cambaz”, “Oyunbozan”, “Deli” ve “Araf” gibi klasikleşen şarkılarını bu gece için özel olarak hazırlanacak sahnede dinleyicilerle birlikte seslendirecek. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        1995 yılında İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubu mor ve ötesi’nin temelleri lise dönemlerinde atıldı. O yıl yayınlanan ilk albümleri 'Şehir'den sonra başarıları katlanarak artan grup, “Bırak Zaman Aksın”, “Gül Kendine”, “Yaz”, “Dünya Yalan Söylüyor”, “Büyük Düşler”, “Başıbozuk”, “Masumiyet Ziyan Olmaz”, “Güneşi Beklerken” ve “Sirenler” albümlerini yayımladı.

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        #Mor ve Ötesi
        #Biletinial
        #Volkswagen Arena
        #konser
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