Mor ve Ötesi'nden '71 milyon TL' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Mor ve Ötesi konseri için toplamda; 71 milyon 520 bin TL bütçe ayırdığı ileri sürülmüştü.

Mor ve Ötesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz" dedi.

Morve Ötesi'nin açıklaması şöyle:

19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği’nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir. Bu gerçek dışı 'duyum'a doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş’ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz.

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