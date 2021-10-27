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Mohaç Yücel, güzel sanatlar fakültesinin resim bölümünde lisans ve yüksek lisans yapmış, 12 yıl boyunca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi’nde dersler vermiş, özel sektörde çalışmış çalışmasına ama kendi deyimiyle işi her zaman sanat yapmak olan bir isim.

İstanbul merkezli sanatçı, akademik kimliğinin yanı sıra ünlü isimlerin, popülerleşmiş dizi ve film karakterlerinin dijital portrelerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Hazırladığı portreler, ünlü isimler ve şirketler tarafından fark ediliyor.

Cem Karaca, Barış Manço, Cem Yılmaz, Cüneyt Arkın, Müjdat Gezen, Cahit Berkay gibi Türk duayenlerin yanı sıra Sergio Ramos, David Bowie, John Snow, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal gibi ünlü isimler ve karakterlerin illüstrasyonlarını hazırlayan Yücel, ABD'li oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Morgan Freeman’ın radarına girdi.

Facebook'ta 32 milyon, Instagram'da ise 2.3 milyon takipçisi bulunan Freeman, Mohaç Yücel’in hazırladığı portreyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu notu düştü:

“Teknolojinin sanatçılara dijital ortamda yaratmaları için yeni yollar açmasını seviyorum. Bu dijital portre çizimi için Mohacyucel'e teşekkür ederim.”

Bunun üzerine Türk sanatçı, Morgan Freeman işinin basılı kopyasını yakında satışa çıkaracağının bilgisini verdi. Bununla birlikte buradan elde ettiği gelirin yüzde 50’sini ormanlarımızın yerine yenilerini koymak adına Tema Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

Süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçen The Boyz dizisindeki bir karakteri de resmeden Yücel’in görseli, Amazon’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Ayrıca İspanyol futbolcu Sergio Ramos’un ve Marvel şirketinin Yücel’in paylaşımlarını beğendiğini de not düşelim.

SERGİSİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Beğeni ve paylaşımlardan ötürü onore olduğunu belirten sanatçı, Habertürk’e yurt dışı ortaklı bir şirkette NFT sanatçılığı yaptığını anlattı. İnternette henüz paylaşılamayan eserler kasım ayında İngiltere'de satışa çıkacak.

Sanatçının solo sergisi Teşvikiye'de yer alan Galeri Miz'de ocak ayında görücüye çıkacak. Galerideki işlerin NFT satışları da gerçekleşeck. Yücel'in Contemporary Istanbul için hazırladığı Cem Karaca portresinin NFT’si ise kasımda hazır.

SANATTA NFT ETKİSİ

Teknolojinin, blockchain (Şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veritabanı sistemi) teknolojisinin, kripto paraların ortaya çıkmasıyla sanat dünyası, NFT’lerle yeniden şekilleniyor.

Non-fungible token olarak bilinen ve kripto sanat olarak anılan bu yeni oluşum ile resim, ses, video gibi çeşitli veriler dijital bir ortamda blok zincire yazılıyor ve bu veriler dijital olarak sertifikalandırılıyor.

NFT teknolojisinin önemine dikkat çeken Mohaç Yücel, “Türkiye’de çok sayıda karikatürist ve ressam NFT’yi kullanmaya başladı. NFT zamanla ağırlıklı olarak sanatçıların kullandığı bir ortama dönüşecek. Burada amaç, erişilemez olan sanat ürünlerinin blockchainde kayıtlı sahibinin olmasını sağlamak. Bizde bu yatırım gözüyle bakılıyor fakat yurt dışında sanat eserinin tek sahibi olma eğilimi var. Çünkü kopyaları dağılsa dahi blockchain teknolojisinde ürün sana kayıtlı olduğu için orijinal ürünün sana ait olduğu dünyaca biliniyor. Önümüzdeki 10-15 yıl NFT’nin yıl sık sık karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz” diyor ve bu alana yönelmek isteyenlere şöyle tavsiyeler veriyor:

“Genç sanatçılar, tasarımcılar, grafikerler artık 'erişilmez' gibi düşünülen birçok kişiye çok kolay ulaşabilir haldeler. Ben öğrenciyken kitap bulamazken şimdilerde internet sayesinde herkesle iletişime geçilebiliyor. Ortada nitelikli bir iş varsa da mutlaka bir tepki alıyorsunuz. Bazı disiplin ve kurallar takip edilirse böyle şeyler mucizelere kalmıyor. İnsanların okyanusta bir kum tanesi olma düşüncesinden vazgeçmesi gerekiyor. Sadece işini severek yapmak, belli disipline sahip olmak ve umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor.”