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        Haberler Bilgi Yaşam Moritanya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Moritanya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Moritanya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Moritanya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Batı Afrika'nın geniş çöl alanlarına sahip ülkesi Moritanya, doğal kaynakları ve stratejik konumuyla bölgesel öneme sahip bir ülkedir. Ülke, altyapı geliştirme ve dijitalleşme alanlarında adımlar atarken, iletişim ve finans sektörlerindeki yapısını güçlendirmeye devam etmektedir. Bu yazıda Moritanya'nın uluslararası telefon kodu, araç plaka kodu, resmi para birimi ve internet alan adı uzantısı ayrıntılı olarak incelenmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 21:19 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:19
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        Moritanya Telefon Kodu
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        Moritanya’nın Uluslararası Telefon Kodu: +222

        Moritanya’nın uluslararası telefon kodu +222’dir. Bu kod, yurtdışından Moritanya’daki sabit ve mobil telefonlara erişim sağlamak için kullanılmaktadır. Ülke, telekomünikasyon altyapısını modernize etmek ve kapsama alanını genişletmek için önemli yatırımlar yapmaktadır. Başkent Nouakchott ve diğer büyük şehirlerde 3G ve 4G LTE hizmetleri yaygınlaşırken, kırsal bölgelerde internet ve telefon erişimi halen kısıtlıdır. Özel sektör ve devlet iş birliğiyle sürdürülen projeler sayesinde mobil iletişim kalitesi artırılmakta, geniş bant internet altyapısı geliştirilmektedir. Moritanya’da birkaç büyük telekom operatörü hizmet vermekte olup, bölgesel rekabet sayesinde hizmet kalitesi yükselmektedir. Telefon hizmetlerindeki gelişmeler, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve küresel bağlantılarına olumlu katkılar sağlamaktadır.

        Araç Plaka Kodu: RIM

        Moritanya’nın uluslararası araç plaka kodu RIM (République Islamique de Mauritanie’nin kısaltması) olarak belirlenmiştir. Araç plakaları genellikle beyaz veya açık renkli zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakalarda yer alan “RIM” ibaresi, aracın Moritanya menşeli olduğunu ve resmi olarak kayıtlı olduğunu gösterir. Moritanya’da kara yolu taşımacılığı ülke içi ulaşımda önemli bir rol oynar. Plaka sistemleri, araçların tescili, denetimi ve trafik güvenliği açısından standartlaştırılmıştır. Ülkenin geniş çöl alanları ve kırsal yapısı nedeniyle kara yollarında ulaşım zorlayıcı olabilmektedir; bu nedenle araç kullanımı ve kayıt işlemleri devlet tarafından titizlikle kontrol edilmektedir. Ayrıca, son yıllarda araç filolarının modernizasyonu için çeşitli teşvikler sağlanmaktadır.

        Resmi Para Birimi: Moritanya Ouguiyası (MRU)

        Moritanya’nın resmi para birimi Moritanya Ouguiyasıdır ve uluslararası para kodu MRU olarak tanımlanır. İlginç bir şekilde, 1 Ouguiya 5 khoums’a bölünür; bu, dünyada ender rastlanan beşli bölünmeye sahip para birimlerinden biridir. Moritanya Merkez Bankası tarafından basılan banknot ve madeni paralar, çeşitli nominal değerlerde olup ülke ekonomisinde günlük ticaretin temel aracıdır. Ouguiya, özellikle madencilik, balıkçılık ve tarım sektörlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla para politikaları dikkatle yürütülmektedir. Ayrıca, Moritanya Ouguiyası’nın döviz kurları bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerden etkilenmekte olup, finansal piyasalarda önemli bir rol oynamaktadır.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .mr

        Moritanya’nın resmi internet alan adı uzantısı .mr’dir. Bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD), Moritanya’ya ait web siteleri, devlet kurumları, özel sektör ve bireysel kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Alan adı yönetimi ve kayıt işlemleri, Moritanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı gibi ilgili resmi kurumlarca yürütülmektedir. Ülkede internet altyapısının geliştirilmesi için projeler devam etmekte olup, özellikle şehirlerde internet erişim oranı giderek artmaktadır. Dijitalleşme stratejileri kapsamında, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve vatandaşların dijital hizmetlere erişimi öncelikli hedefler arasındadır. .mr uzantısı, Moritanya’nın dijital dünyadaki kimliğinin önemli bir parçası olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kullanılmaktadır.

        Moritanya, telefon kodu +222, araç plaka kodu RIM, para birimi Moritanya Ouguiyası (MRU) ve internet alan adı uzantısı .mr ile Batı Afrika’nın gelişmekte olan önemli ülkelerinden biridir. Ülke, telekomünikasyon altyapısının iyileştirilmesi ve finansal sistemin güçlendirilmesiyle ekonomik büyümesini desteklemekte, dijitalleşme alanındaki yatırımlarıyla küresel iletişim ve bilgi ağlarına entegrasyonunu artırmaktadır. Moritanya’nın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, iletişim ve teknoloji alanında attığı adımlar bölgesel ve uluslararası rekabet gücünü artırmakta, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına olumlu katkılar sağlamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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