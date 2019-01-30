Fenerbahçe'nin İngiltere ekibi Chelsea’den yeni transferi Victor Moses ilk kez Kadıköy’e ayak bastı. Pazartesi günü oynanan Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının 67. dakikasında Benzia’nın yerine oyuna dahil olan Nijeryalı futbolcu tribünlerin tezahüratları eşliğinde sahaya ilk adımlarını attı.

Oyuna girdiği andan attığı driplingler ile tribünleri heyecanlandıran Moses müsabakanın son dakikalarında ise bir pozisyondan yararlanamadı. Victor Moses ilk maçında gösterdiği etkili performansla hem taraftarı hem de teknik heyeti mest etti.

Moses'ın atmosferden çok etkilendiği ve soyunma odasında bunu arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenildi. Moses arkadaşlarına, "Hiç susmayan bir taraftar topluluğu var. Bu atmosferde oynamak çok keyifli. Beni desteklediler bir de gol atabilseydim çok daha güzel olacaktı" gibi ifadeler kullandı.

Moses'ın ayrıca ligin çok zorlu bir lig olduğunu ve burada şampiyonluk yaşamanın çok keyifli olacağını ifade etti.