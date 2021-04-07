"Ancak Zamalek, bana 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz' dedi. Saygı duydum. Çünkü, benim de çocukluğumdan beri hayallerimden biri bu kupaydı. Ancak, şampiyonluğu kaybettik. Yönetim dağıldı."