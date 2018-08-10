Motherwell - Hamilton maçı öncesi rakamlar

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Motherwell, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hamilton takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Motherwell son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hamilton, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 379 kodlu maçı oynayanlar; Motherwell galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Hamilton galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Motherwell son hafta oynanan Hamilton maçında 3-0 kazandı.

Hamilton ise Motherwell maçında 3-0 yenildi.

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