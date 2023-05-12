MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa MotoGP 2023 Dünya Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Elindeki sakatlık nedeniyle 3 yarış kaçıran efsane yarışçı Marc Marquez, bugün Fransa’da 1. antrenman seansına katılarak pistlere geri döndü. İspanya’da 30 Nisan tarihinde düzenlenen ve MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 4. Etabı olan yarışta ilk üç sıralamada; 1. Francesco Bagnaia, 2. Brad Binder ve 3. Jack Miller yer aldı. 2022 yılının şampiyonu Francesco Bagnaia ise genel puan durumunda 1. Sırada yer alıyor. 4.2 kilometre uzunluğunda olan pistte yarışlar 27 tur üzerinden yapılacak. Peki MotoGP Fransa ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler…