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MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MotoGP Dünya Şampiyonası’nda 1. antrenman seansı bugün yapıldı. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP Dünya Şampiyonası, sezonun 5. yarışıyla devam edecek. Fransa’nın Le Mans kentinde düzenlenen şampiyonada heyecan dorukta. Peki, merakla beklenen yarış ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

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  • MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fransa MotoGP 2023 Dünya Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Elindeki sakatlık nedeniyle 3 yarış kaçıran efsane yarışçı Marc Marquez, bugün Fransa’da 1. antrenman seansına katılarak pistlere geri döndü. İspanya’da 30 Nisan tarihinde düzenlenen ve MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 4. Etabı olan yarışta ilk üç sıralamada; 1. Francesco Bagnaia, 2. Brad Binder ve 3. Jack Miller yer aldı. 2022 yılının şampiyonu Francesco Bagnaia ise genel puan durumunda 1. Sırada yer alıyor. 4.2 kilometre uzunluğunda olan pistte yarışlar 27 tur üzerinden yapılacak. Peki MotoGP Fransa ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler…
  • MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MOTOGP FRANSA YARIŞI NE ZAMAN?

    12 Mayıs 1. Antrenman seansı-2. Antrenman seansı

    13 Mayıs 3. Antrenman seansı-Q1-Q2-Sprint

    14 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
  • MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MOTOGP HANGİ KANALDA?

    MotoGP, S Sport ve S Sport Plus’dan canlı yayınlanacak.
  • MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fransa Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    1. Francesco Bagnaia (İtalya): 87 puan

    2. Marco Bezzecchi (İtalya): 65
  • MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    3. Brad Binder (Güney Afrika): 62

    4. Jack Miller (Avustralya): 49

    5. Maverick Vinales (İspanya): 48

    6. Luca Marini (İtalya): 48

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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