İstanbul'da kent genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu megakentte yüksek kesimlerde kar başladı. Trafiğe çıkmak isteyenler ve spariş vermek isteyenler 'Motokuryeler bugün çalışacak mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.