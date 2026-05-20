Motorine zam mı geliyor? 20 Mayıs motorin, benzin fiyatı ne kadar?
Küresel piyasalarda yeniden yükselişe geçen petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor. Ortadoğu'da artan jeopolitik tansiyon ve ABD-İran hattında diplomatik çözüm umutlarının zayıflaması, Brent petrolü yukarı taşırken zam dalgası doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor. Araç sahipleri ise "Motorine ne kadar zam gelecek, litre fiyatı kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 20 Mayıs İzmir, Ankara, İstanbul akaryakıt fiyatları listesi...
20 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yeniden gündemde. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ederken, araç sahipleri "Bugün akaryakıta zam var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle son dönemde art arda gelen fiyat güncellemeleri sonrası güncel benzin ve mazot fiyatları merak konusu oldu. Peki, 20 Mayıs itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ne kadar, yeni bir zam ya da indirim bekleniyor mu? İşte detaylar…
MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.74 TL fiyat artışı bekleniyor.
BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?
Benzin fiyatlarında yakın zamanda zam ve indirim beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 65.02 TL
Motorin litre fiyatı: 67.48 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.86 TL
Motorin litre fiyatı: 67.32 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 65.99 TL
Motorin litre fiyatı: 68.59 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL