Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Akaryakıt fiyatlarında indirim dalgası… Bu gece, benzine 7, motorine de 12 kuruş indirim bekleniyor. Gece yarısı benzin 19 kuruş indirim yapılmıştı.

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları geriliyor. Benzinin tonu (son 24 saatte) 242 dolardan 232 dolara geriledi. Motorinin tonu da 242 dolara kadar indi.

Dolar kuru da düşmeye devam ediyor.

Çarşambayı perşembeye bağlayan gece yarı 19 kuruş indirim yapılan benzinde, bu gece 7 kuruşluk ikinci bir indirim bekleniyor. Motorinde de 12 kuruş düzeyinde bir indirim hesaplanıyor.