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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş indirime gidilecek... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya inecek.

Uluslar arası piyasalarda akaryakıt fiyatları, yukarı ve aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Tonu, benzinin (24 saat içinde) 247 dolardan 238 dolara, motorinin 248 dolardan 236 dolara indi. Benzinde, bugün bir fiyat değişikliği söz konusu değil.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.