Motorinde indirim
Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyat tabelaya yansıdı
Giriş: 08.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:36
Petrol fiyatlarındaki uluslararası dalgalanmalar, motorine indirim olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.
GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul (Avrupa Yakası): 45.36 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): 45.24 TL
Ankara: 46.09 TL
İzmir: 46.46 TL
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