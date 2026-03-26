Motorine 5 liralık indirim geliyor! Motorine ne zaman indirim gelecek?
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,24 dolardan satılıyor. Dün 98,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,26 dolardan tamamladı. Petrol fiyatlarındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde motorine indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek?
Brent petrol fiyatları düşüşe geçti. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'la müzakerelere ilişkin açıklamalarının arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu. Brent petrolün düşüşe geçmesi beraberinde motorine de indirim beklendiği ifade edildi. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek?
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
Motorinin litre fiyatına 27 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 44 kuruşluk indirim bekleniyor.
26 MART 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 62.43 TL
Motorin: 60.04 TL
LPG: 30.49 TL
26 MART 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 61.86 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL
26 MART 2026 İZMİR BENZİN FİYATLARI
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL
26 MART 2026 ANKARA BENZİN FİYATLARI
Benzin: 62.97 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37