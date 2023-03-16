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Akaryakıt fiyatlarında yeni indirim! 16 Mart güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Araç sahiplerinin gündeminde yer alan akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile değişkenlik gösteriyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilenen güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. Sektörden edinilen bilgiye göre brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde indirim bekleniyor. İşte 16 Mart güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • MOTORİNE İNDİRİM | 16 Mart 2023 Pazar bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadaR? Benzine ve motorine indirim geldi mi?

    Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerden etkilenen benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, benzine indirim veya zam geldi mi? İşte 16 Mart güncel akaryakıt fiyatları listesi...
  • MOTORİNE İNDİRİM | 16 Mart 2023 Pazar bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadaR? Benzine ve motorine indirim geldi mi?

    MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

    Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.
  • MOTORİNE İNDİRİM | 16 Mart 2023 Pazar bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadaR? Benzine ve motorine indirim geldi mi?

    PEŞ PEŞE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.

    24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi.

    Son olarak motorin fiyatlarına ise 4 Mart Cumartesi günü itibarıyla 91 kuruş zam uygulandı.
  • MOTORİNE İNDİRİM | 16 Mart 2023 Pazar bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadaR? Benzine ve motorine indirim geldi mi?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 16 MART 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,43 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,48 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.63 TL
  • MOTORİNE İNDİRİM | 16 Mart 2023 Pazar bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadaR? Benzine ve motorine indirim geldi mi?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,48 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,54 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL
  • MOTORİNE İNDİRİM | 16 Mart 2023 Pazar bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadaR? Benzine ve motorine indirim geldi mi?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,85 TL

    Motorin fiyatı: 22,00 TL

    LPG fiyatı: 11,48 TL
  • MOTORİNE İNDİRİM | 16 Mart 2023 Pazar bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadaR? Benzine ve motorine indirim geldi mi?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,81 TL

    Motorin fiyatı: 22,01 TL

    LPG fiyatı: 11,88 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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