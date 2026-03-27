        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE İNDİRİM GELDİ! Motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 27 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        Türkiye'de akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarının seyrine, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemelerine bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından tabelalar bir kez daha değişti. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geldi. 5 lirayı aşan indirim, 27 Mart Cuma gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. İşte 27 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 27.03.2026 - 09:25 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin çok iyi gittiğini vurgulayarak, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğini duyurdu. Bu gelişme sonrası uluslararası petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 1’lik düşüş yaşandı. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine 27 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 5 lirayı aşan indirim geldi. Peki motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 27 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        Orta Doğu'da savaş devam ederken, ABD'nin İran'a anlaşmaya varması için verdiği süreyi uzatması uluslararası petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 1'lik düşüşe yol açtı.

        Buna paralel bir şekilde motorin fiyatlarında düşüş yaşandı. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 5 lira 47 kuruşluk indirim geldi

        27 Mart 2026 Cuma gününden itibaren pompaya yansıdı.

        İstanbul Avrupa yakasında 68.63 liraya geriledi. Ortalama litre fiyatı İzmir'de 70.03 TL, Ankara'da 69.76 TL oldu.

        27 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 62.52 TL

        Motorin litre fiyatı: 68.63 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 63.49 TL

        Motorin litre fiyatı: 68.49 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.49 TL

        Motorin litre fiyatı: 69.76 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.76 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.03 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 63.57 TL

        Motorin litre fiyatı: 69.64 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 64.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.09 TL

        LPG litre fiyatı: 30.54 TL

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
