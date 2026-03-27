ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin çok iyi gittiğini vurgulayarak, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğini duyurdu. Bu gelişme sonrası uluslararası petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 1’lik düşüş yaşandı. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine 27 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 5 lirayı aşan indirim geldi. Peki motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 27 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…