        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE İNDİRİM! Motorine ne kadar indirim yapıldı? Benzin fiyatlarında indirim var mı? İstanbul-Ankara-İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

        Motorin fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olması öngörülen 7,17 TL'lik indirimin, eşel mobil sistemi nedeniyle yalnızca 1,79 TL'lik kısmının pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtilmişti. Ancak gece yarısı yapılan güncellemenin ardından motorin litre fiyatında tahminlerin üzerinde bir düşüş gerçekleşti ve bu indirim doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıdı. İşte İstanbul-Ankara-İzmir güncel akaryakıt fiyatları..

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 09:34
        Motorin fiyatlarında beklenen indirim nihayet pompaya yansıdı. 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olması planlanan 7,17 TL’lik indirimin, eşel mobil sistemi kapsamında yalnızca 1,79 TL’lik bölümünün fiyatlara yansıyacağı ifade edilmişti. Ancak gece yarısı yapılan güncelleme ile motorin litre fiyatında beklentilerin üzerinde bir düşüş yaşandı ve indirim doğrudan pompaya yansıdı. Böylece araç sahipleri beklenenden daha yüksek bir fiyat avantajı elde etti. İşte İstanbul-Ankara-İzmir güncel akaryakıt fiyatları..

        MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM!

        9 Mayıs Cumartesi itibarıyla motorin litre fiyatında 5,52 TL’lik indirim uygulamaya alındı. Daha önce 7,17 TL olarak açıklanan indirimin, eşel mobil sistemi nedeniyle yalnızca 1,79 TL’lik bölümünün pompaya yansıyacağı öngörülüyordu. Ancak beklentilerin aksine daha yüksek bir indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        AVRUPA YAKASI

        Benzin: 63,81 TL

        Motorin: 66,25 TL

        LPG: 33.89 TL

        ANADOLU YAKASI

        Benzin: 63,67 TL

        Motorin: 66,11 TL

        LPG: 33.29 TL

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64,78 TL

        Motorin: 67,38 TL

        LPG: 33.87 TL

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 65.06 TL

        Motorin: 67,65 TL

        LPG: 33.69 TL

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
