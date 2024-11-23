Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Brent petrol yüzde 1,27 yükselişle varil başına 75.17 dolardan işlem görürken motorine zam geldi.

Motorinin litre fiyatında 1 lira 25 kuruş fiyat artışına gidildi. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 44.16 lira, Ankara'da 44.73 lira, İzmir'de 45.23 lira, Adana'da 45.53 lira, Bursa'da 44.83 lira, Antalya'da 45.64 lira, Diyarbakır'da ise 45.76 lira oldu.