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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 14:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:35
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        Motorine zam geldi
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        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Brent petrol yüzde 1,27 yükselişle varil başına 75.17 dolardan işlem görürken motorine zam geldi.

        Motorinin litre fiyatında 1 lira 25 kuruş fiyat artışına gidildi. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 44.16 lira, Ankara'da 44.73 lira, İzmir'de 45.23 lira, Adana'da 45.53 lira, Bursa'da 44.83 lira, Antalya'da 45.64 lira, Diyarbakır'da ise 45.76 lira oldu.

        Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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