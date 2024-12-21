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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Motorine zam geldi - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına ortalama 60 kuruş zam geldi. Zamlı fiyat pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 09:38 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:38
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        Motorine zam geldi
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        Motorin fiyatında artış yaşandı. Motorinin litresine ortalama 60 kuruş zam geldi. Zamlı fiyat pompaya yansıdı.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 43.91 lira, Ankara'da 44.52 lira, İzmir'de 45.01 lira, Adana'da 45.24 lira, Bursa'da 44.62 lira, Antalya'da 45.48 lira, Diyarbakır'da ise 45.52 lira oldu.

        Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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