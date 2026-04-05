        Son zamanlarda Amerika, İsrail ve İran arasındaki gerilim nedeniyle hızla yükselen yakıt fiyatlarında yeni bir zam haberi daha gündeme geldi. Özellikle Brent petrol fiyatları ve kurda yaşanan artış nedeniyle motorine yeni bir zam daha geleceği duyuruldu. Peki motorine ne kadar zam gelecek? 5 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

        Giriş: 05.04.2026 - 00:06 Güncelleme:
        ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmalar nedeniyle küresel petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilikten dolayı motorine yeni bir zam geldi. Motorin litre fiyatına yapılacak zam, Pazar gecesini Pazartesi’ye bağlayan gece uygulamaya konulabilir. Motorine zam gelecek mi ve ne kadar olacak? 5 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum şöyle…

        MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

        Motorin litre fiyatına, 5 Nisan’ı 6 Nisan Pazartesi’ye bağlayan gece yaklaşık 7,65 TL zam gelmesi bekleniyor.

        Zam gelmesi durumunda İstanbul’da motorin litre fiyatı 84,97 – 85,12 TL aralığına çıkacak. Ankara’da fiyat 86,25 TL, İzmir’de ise 86,52 TL’ye ulaşacak. Şu anda 80 TL’nin üzerinde seyreden şehirlerde ise zamla birlikte motorin litre fiyatı 88 TL civarına yükselebilir

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI - 4 NİSAN

        İstanbul – Avrupa Yakası

        - Benzin: 62,60 TL/Lt

        - Motorin: 77,47 TL/Lt

        - LPG: 34,99 TL/Lt

        İstanbul – Anadolu Yakası

        - Benzin: 62,45 TL/Lt

        - Motorin: 77,32 TL/Lt

        - LPG: 34,29 TL/Lt

        Ankara

        - Benzin: 63,57 TL/Lt

        - Motorin: 78,60 TL/Lt

        - LPG: 34,87 TL/Lt

        İzmir

        - Benzin: 63,85 TL/Lt

        - Motorin: 78,87 TL/Lt

        - LPG: 34,87 TL/Lt

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
