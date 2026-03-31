        Akaryakıt piyasasında yeni bir fiyat artışı beklentisi gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre özellikle motorin grubunda zam ihtimali güçlenirken, artışın miktarı ve yürürlüğe gireceği tarih konusunda nihai kararın yetkili merciler tarafından verileceği ifade ediliyor. 31 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Peki, Motorine zam mı geldi, ne zaman gelecek? İşte İzmir, İstanbul, Ankara 31 Mart güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları listesi...

        Giriş: 31.03.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Küresel gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, gözler motorin grubuna çevrildi. Sektör temsilcileri, motorine zam gelebileceğini belirtirken, artışın kesinleşmesi için resmi onayın beklendiğini aktarıyor. ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve petrol piyasasındaki oynaklık fiyatları doğrudan etkilerken, güncel akaryakıt fiyatları ise şehir bazında farklılık göstermeye devam ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

        MOTORİNE ZAM YOLDA!

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin grubunda 2 lira 52 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

        MOTORİN ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

        Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin zammı, 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

        MOTORİN NE KADAR OLACAK?

        Motorin fiyatlarının yeni zamla birlikte İstanbul'da 77,39 lira, Ankara'da 78,52 lira, İzmir'de 78,79 lira, Doğu illerinde 80,24 liraya yükselmesi bekleniyor.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.52 TL/LT

        Motorin: 74.87 TL/LT

        LPG: 30.49 TL/LT

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.38 TL/LT

        Motorin: 74.73 TL/LT

        LPG: 29.89 TL/LT

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.76 TL/LT

        Motorin: 76.27 TL/LT

        LPG: 30.29 TL/LT

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.49 TL/LT

        Motorin: 76.00 TL/LT

        LPG: 30.37 TL/LT

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
