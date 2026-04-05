        Motorine zam mı geldi, motorin ne kadar oldu? 5 Nisan 2026 Pazar akaryakıt fiyatları ile güncel benzin, LPG ve motorin fiyatı

        Motorine zam geliyor! Motorine zam mı geldi mi? 5 Nisan güncel akaryakıt fiyatları listesi

        Motorin zammı ile güncel akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan son gelişmeler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Özellikle son günlerde yükselişe geçen petrol fiyatları, iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansımaya başladı. 5 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncellenen akaryakıt fiyatları netleşirken, "Motorine zam mı geldi mi, motorin fiyatları ne kadar oldu?" soruları yanıtlarını arıyor. 5 Nisan güncel akaryakıt fiyatları listesi...

        Giriş: 05.04.2026 - 13:49
        1

        Araç sahipleri akaryakıt tabelalarını yakından takip ederken, küresel piyasalardaki dalgalanma fiyatlara yön vermeyi sürdürüyor. Orta Doğu’daki gerilimle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarını etkiledi. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam mı geldi? İşte 5 Nisan 2026 akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...

        2

        MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM

        Salı günü gerçekleştirilen 2 lira 52 kuruşluk zam sonrası yapılacak yeni zam ile, motorin litre fiyatı tarihinin en yüksek düzeyine çıkacak.

        3

        YENİ ZAM KAPIDA!

        Sektör kaynaklarında edinilen bilgiye göre, motorin litre fiyatına, 5 Nisan’ı 6 Nisan Pazartesi’ye bağlayan gece yaklaşık 7,65 TL zam gelmesi bekleniyor.

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.60 TL/LT

        Motorin: 77.47 TL/LT

        LPG: 34.99 TL/LT

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 62.45 TL/LT

        Motorin: 77.32 TL/LT

        LPG: 34.29 TL/LT

        6

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.85 TL/LT

        Motorin: 78.87 TL/LT

        LPG: 34.79 TL/LT

        7

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin: 63.57 TL/LT

        Motorin: 78.60 TL/LT

        LPG: 34.87 TL/LT

