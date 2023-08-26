2023 ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenmektedir. Hatırlanacağı gibi alınan karara göre, 2023 yılına özel bir kereye mahsus tüm araçlardan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacağı bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, "Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak, nasıl ödenir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri...
Ağustos ayının gelişiyle birlikte ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda araç sahipleri ek MTV ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Ek MTV ödemesinden deprem bölgesinde yaşayan, evleri orta veya ağır hasarlı ya da yıkılmış olan, yakınlarını depremde kaybetmiş olan vatandaşlar muaf tutulacak. Peki, "Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak, nasıl ödenir?" İşte 2023 MTV ek ödeme tarihleri...
EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.
Ek MTV toplam 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek.
KİMLER EK MTV ÖDEYECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.
2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.
MTV NE ZAMAN ÖDENİR?
MTV ödemeleri, her yıl 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.
2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı. Son gün ise 31 Temmuz 2023.
DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.