Haberler Gündem Motorlu Taşıtlar Vergisi ek ödeme tarihleri 2023: Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak, bu ay mı?

2023 ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenmektedir. Hatırlanacağı gibi alınan karara göre, 2023 yılına özel bir kereye mahsus tüm araçlardan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacağı bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, "Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak, nasıl ödenir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 26.08.2023 - 21:20 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:20 facebook

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Ağustos ayının gelişiyle birlikte ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda araç sahipleri ek MTV ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Ek MTV ödemesinden deprem bölgesinde yaşayan, evleri orta veya ağır hasarlı ya da yıkılmış olan, yakınlarını depremde kaybetmiş olan vatandaşlar muaf tutulacak. Peki, "Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak, nasıl ödenir?" İşte 2023 MTV ek ödeme tarihleri...

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EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek. Ek MTV toplam 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek.