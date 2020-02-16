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Motosikletle yola çıkan iki kuzenin acı sonu!

Gaziantep'te, birlikte vakit geçirip motosikletle yola çıkan iki kuzen kazada ağır yaralandı. Bariyere çarpan motosikletteki Abdulkadir Since ile kuzeni Serkan Koç, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

gaziantep motosiklet kazası
DHA

Gaziantep'te, bariyere çarpan motosikletteki Abdulkadir Since (26) ile kuzeni Serkan Koç (23) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Havalimanı yolu Yeşilvadi kavşağında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Abdulkadir Since ile halasının oğlu Serkan Koç, birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek için motosikletle yola çıktı. Since yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kuzenler, yola savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma ile Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Ancak iki kuzen de doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kuzenlerin cansız bedenleri, yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim adildi.

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