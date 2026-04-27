        Motosikletli tacizci yakalandı: Şeytana uydum | Son dakika haberleri

        Motosikletli tacizci yakalandı: Şeytana uydum

        Gece saatlerinde sokakta yürüyen iki üniversite öğrencisine fiziksel tacizde bulunan 22 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin kamera incelemesiyle tespit edilerek Etiler'de gözaltına alındı. "Alkolün etkisiyle şeytana uydum" dediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 00:05 Güncelleme:
        Motosikletli tacizci yakalandı

        Sarıyer’de gece saatlerinde sokakta yürüyen üniversite öğrencisi 2 kadın iddiaya göre motosikletli bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Olayın ardından kaçan şüpheli Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Etiler’de çalıştığı kuaförde gözaltına alınan şüpheli Berkan B.’nin (22) "Alkolün etkisiyle şeytana uydum, pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        İlk olay, 15 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstinye’de özel üniversitede öğrenci olan Cansu Yaren K.’nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, pantolonunu indirerek tacizde bulundu. Korkan kadın olay yerinden uzaklaşarak polise şikayette bulundu. İkinci olayda ise 18 Mart Çarşamba günü Maslak Mahallesi’nde saat 00.55 sıralarında yaşandı. Evine yürüyerek giden ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olduğu öğrenilen Burcu P.’nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, kadına arkadan yaklaşarak fiziksel tacizde bulunduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

        SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Yaşanan olayların ardından harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, her iki olayın da yaşandığı noktadaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kullandığı motosikletin geliş ve gidiş güzergahını belirledi. Yapılan kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Berkan B. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından Etiler’de çalıştığı kuaförde gözaltına alındı.

        'ŞEYTANA UYDUM'

        Şüpheli Berkan B.'nin emniyetteki ifadesinde "Yaptığımdan dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul ediyorum. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

