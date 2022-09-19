Motosiklette B hazırlığı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Motosiklette B hazırlığı!

Motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve sektörün büyümesi amacıyla bir komisyon kuruldu. Komisyon, 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesini talep etti. Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili bir çalıştay gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve sektör paydaşları çalıştaya katıldı. Düzenleme için çalıştayların devam edeceği ve önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi

Motosiklette B hazırlığı!

Türkiye'de motosiklet sektörünün büyümesi adına çalışmalar sürüyor.

Sektörle ilgili yeni fikirler için Motosiklet Endüstrisi Derneği öncülüğünde bir komisyon kuruldu. Türkiye’de 'motosiklet sektörü nasıl büyür, nasıl gelişir' konusu gündeme alındı. Motosikletin endüstrileşmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor, yerli üretimde adım atılması için çalışılıyor. Pazarın büyümesi yerli üretim için de önem taşıyor.

EHLİYET ŞARTININ KALKMASI İSTENİYOR

Bu kapsamda Avrupa'da uygulanan 'B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma izni'nin Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

ÇALIŞTAYA VARANK VE YERLİKAYA KATILDI

Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili bir çalıştay gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve sektör paydaşları çalıştaya katıldı. Ehliyet zorunluluğunun kalkması için yapılan çalıştaylar sürecek, kısa süre içerisinde somut adımlar kamuoyu ile paylaşılacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Porsche'de hedef 70-75 milyar Euro piyasa değeri
OTOMOBİL Hedef 70-75 milyar Euro piyasa değeri
Tedarik sanayisinden ‘enerji’ talebi!
OTOMOBİL Tedarik sanayisinden ‘enerji’ talebi!
Ioniq 5 Türkiye'de satışa sunuldu
OTOMOBİL Ioniq Türkiye'ye '5' ile giriş yaptı
Düşük ÖTV'de sadece 2 model kaldı! Peki indirim gelir mi? Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Düşük ÖTV'de sadece 2 model kaldı
Elektrikli araç satışları dünyada artıyor
OTOMOBİL Elektrikli araç satışları dünyada artıyor
Avrupa otomobil pazarı yüzde 4.4 büyüdü
OTOMOBİL Avrupa otomobil pazarı yüzde 4.4 büyüdü
Tesla Almanya fabrikasından vazgeçebilir! - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Tesla Almanya fabrikasından vazgeçebilir!
Mercedes-Benz Conecto hybrid satışa sunuldu
OTOMOBİL Yerli hibrit otobüs satışa sunuldu
Ferrari'nin ilk SUV modeli tanıtıldı
OTOMOBİL Tarihinde ilk kez SUV üretti!
Yeni Mustang 5 litrelik V8 motor ile tanıtıldı
OTOMOBİL 58 yıllık modelde yeni perde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.