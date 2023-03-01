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Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

Serie A'da Roma, Cremonese'ye 2-1 yenildi. Başkent ekibinde Jose Mourinho kırmızı kart görüp maç sonu hakem odasını bastı.

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  • Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

    Serie A'nın 24. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Roma, ligde kalma mücadelesi veren Cremonese'ye konuk oldu.
  • Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

    Başkent ekibi mücadeleden 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Cremonese'nin gollerini 17'de Tsadjout ve 83'te Ciofani kaydetti. Roma'nın golünü ise 71'de Spinazzola attı.
  • Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

    Roma, Serie A'daki 6. yenilgisini yaşadı ve 44 puanda kaldı.  Yıllar sonra Serie A'ya yükselen Cremonese, 1993'ten beri ilk zaferini aldı ve puanını 12 yaptı.

     
  • Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

    MOU ÇILDIRDI

    Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho maçın 46. dakikasında direkt kırmızı kart gördü. Maç sırasında hakem kararlarına sert tepki gösteren Portekizli çalıştırıcı maçın ardından hakem odasını bastı.
  • Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

    Tecrübeli teknik direktör maç sonu, "Maçtan sonra hakemin soyunma odasına gidip 'Neler olduğunu anlat!' dedim ama hafıza sorunları varmış, unutmuş." açıklamasını yaptı.
  • Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

    Mourinho şöyle devam etti: "Piccinini bana kırmızı kart gösterdi, çünkü dördüncü hakem ona bunu yapmasını söyledi. Ama dördüncü hakem bana ne dediğini, nasıl davrandığını ve benim neye tepki gösterdiğimi ona söyleyecek kadar dürüst değil."
  • Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

    "4. hakem Torino'lu. Bir dahaki maçı Juventus ile oynayacağız. Benim sahada olmamı istemedi. Maçtan sonra Piccinini'den defalarca özür diledim. ""
  • Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

    "Oyunculara söylediğim son şey, bu maçı sezonun son maçı gibi görmeleriydi: Kaybedersek ya da berabere kalırsak Avrupa Ligi'ne, kazanırsak Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Bu mantaliteyi aşılamaya çalıştım. Kazanamadık."
  • Mourinho çılgına döndü! Bu sezonki 3. kırmızı kart

    "Çok mutsuzum, bu akşam kendi sorunlarımızın çoğuna kendimiz sebep olduk. Cremonese'ye hak vermek lazım ama iyi oynamadığımızı söylemeyi tercih ederim, ilk yarıda etkili değildik, çok az organizasyon vardı ve planladığımız hiçbir şey yoktu."

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