Mourinho şöyle devam etti: "Piccinini bana kırmızı kart gösterdi, çünkü dördüncü hakem ona bunu yapmasını söyledi. Ama dördüncü hakem bana ne dediğini, nasıl davrandığını ve benim neye tepki gösterdiğimi ona söyleyecek kadar dürüst değil."