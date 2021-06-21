Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren ve İspanyol kulübü ile yollarını resmen ayıran tecrübeli stoper Sergio Ramos'un yeni sezonda nerede forma giyeceği halen belirsizliğini koruyor.

La Gazzetta dello Sport'a Roma'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, Sergio Ramos'u yanında görmek istiyor.

Verilen detaylara göre Ramos'un imzalaması Smalling'in Everton'a satışına da bağlı olacak ancak İtalyan medyasına göre Romalılar en azından bu hamleyi denemek istiyor.

Haberde, Roma'nın Ramos'a teklifinin en fazla 7.5 milyon euro olabileceği ifade edildi. İtalya'daki yasalara göre yurtdışından transfer olan futbolculara %50 vergi indirimi uygulandığı hatırlatılan haberde, Ramos'un bu sebeple imzaya sıcak bakabileceği de yazıldı.