Mourinho takıma inanç aşılıyor
Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers maçı rövanşında... Teknik direktör Jose Mourinho sadece taktik değil, oyuncularına inanç da aşılıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına yeniden başladı.
Sarı-lacivertliler, 2 günlük iznin ardından sahaya inerken, teknik direktör Jose Mourinho sadece fiziksel ve taktiksel hazırlıklara odaklanmayacak.
Portekizli teknik adam, ekibine sahada bir oyun planı sunmanın ötesinde, onları 3-1'lik dezavantajdan geri dönülebileceğine inandırmak için de mesai harcıyor.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Mourinho, futbolcularına bu maçın yalnızca bir rövanş değil, aynı zamanda Avrupa sahnesinde güçlü bir mesaj verme fırsatı olduğunu anlatıyor.
İskoçya'da gerçekleşmesi zor gibi görünen bir geri dönüşe imza atmak, Mourinho için daha önce başardığı senaryolardan biri.
Takımına mental olarak da güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, sahada mücadeleyi bırakmayan, geri dönüşe inanan bir Fenerbahçe yaratmaya çalışıyor.
Rangers ile 13 Mart Perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda oynanacak rövanş öncesinde, sarı-lacivertliler bu haftayı hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi seviyeye gelerek geçirmek istiyor.
Mourinho ve ekibi, İstanbul'da yapılan son çalışmalarda hataları minimuma indirmeye ve rakibin güçlü yönlerine karşı önlem almaya odaklanacak.
Şimdi gözler, perşembe gecesi İskoçya'da yazılacak yeni bir Avrupa hikayesine çevrildi.