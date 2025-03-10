Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho takıma inanç aşılıyor - Futbol Haberleri

        Mourinho takıma inanç aşılıyor

        Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers maçı rövanşında... Teknik direktör Jose Mourinho sadece taktik değil, oyuncularına inanç da aşılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına yeniden başladı.

        2

        Sarı-lacivertliler, 2 günlük iznin ardından sahaya inerken, teknik direktör Jose Mourinho sadece fiziksel ve taktiksel hazırlıklara odaklanmayacak.

        3

        Portekizli teknik adam, ekibine sahada bir oyun planı sunmanın ötesinde, onları 3-1'lik dezavantajdan geri dönülebileceğine inandırmak için de mesai harcıyor.

        4

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Mourinho, futbolcularına bu maçın yalnızca bir rövanş değil, aynı zamanda Avrupa sahnesinde güçlü bir mesaj verme fırsatı olduğunu anlatıyor.

        5

        İskoçya'da gerçekleşmesi zor gibi görünen bir geri dönüşe imza atmak, Mourinho için daha önce başardığı senaryolardan biri.

        6

        Takımına mental olarak da güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, sahada mücadeleyi bırakmayan, geri dönüşe inanan bir Fenerbahçe yaratmaya çalışıyor.

        7

        Rangers ile 13 Mart Perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda oynanacak rövanş öncesinde, sarı-lacivertliler bu haftayı hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi seviyeye gelerek geçirmek istiyor.

        8

        Mourinho ve ekibi, İstanbul'da yapılan son çalışmalarda hataları minimuma indirmeye ve rakibin güçlü yönlerine karşı önlem almaya odaklanacak.

        9

        Şimdi gözler, perşembe gecesi İskoçya'da yazılacak yeni bir Avrupa hikayesine çevrildi.

        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!