Mozaik Pasta Tarifi, Nasıl Yapılır?
Petibör bisküvi ile yapılan yapımı çok pratik ve leziz olan mozaik pasta tarifini sizlerle paylaşıyorum. Damak lezzeti, bize yer etmiş olan mozaik pasta dilim dilim kesildiğinde harika görünüşü ile gözlere hitap eden bir pastadır.
Mozaik Pasta Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:
- 400 gram bisküvi
- 1 su bardağı süt
- 4 yumurta
- 4 çorba kaşığı pudra şekeri
- 4 çorba kaşığı kakao
- 3 yemek kaşığı eritilmiş margarin
- 1 su bardağı ceviz veya fındık
Mozaik Pasta Tarifinin Yapılışı:
- Mozaik pasta için öncelikle bisküvileri elimizde kırıyoruz fazla ufalanmamasına dikkat ediyoruz
- Margarini ayrı bir tavada eritiyoruz
- Eriyen margarin içine sütü şekeri ve tüm malzemeleri bisküvilerin üzerine ekliyoruz İsteğe göre ceviz yerine fındık da kullanılabilir.
- Daha sonra bu malzemelerin hepsini iyice karıştırıyoruz ve karışımı streç folyo arasına boşaltarak elimizde rulo şeklini veriyoruz.
- Uzun ince servis tabağı mısın içine yerleştiriyoruz.
- Servis etmeden önce buzdolabında 3-4 saat dinlendiriyoruz.
- Dilimleyerek misafirlerinize ikram ediyoruz.
Mozaik Pastanın Tarifinin Püf Noktaları:
- Bisküvilerin çok taze olması gerekmektedir.
- Bisküvileri unufak olmaması gerekmektedir.
- Bisküvilerle hazırladığımız sosu karıştırırken içten dışa doğru karıştırılmalıdır. Hazırlanan folyo kağıdına dökerek buzlukta dinlendirilmelidir.
- Buzlukta kesilecek kıvama gelene kadar bekletilmelidir.
- Afiyet olsun...
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