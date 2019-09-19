Mozaik Pasta Tarifi, Nasıl Yapılır?

Petibör bisküvi ile yapılan yapımı çok pratik ve leziz olan mozaik pasta tarifini sizlerle paylaşıyorum. Damak lezzeti, bize yer etmiş olan mozaik pasta dilim dilim kesildiğinde harika görünüşü ile gözlere hitap eden bir pastadır.

Mozaik Pasta Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:

400 gram bisküvi

1 su bardağı süt

4 yumurta

4 çorba kaşığı pudra şekeri

4 çorba kaşığı kakao

3 yemek kaşığı eritilmiş margarin

1 su bardağı ceviz veya fındık

Mozaik Pasta Tarifinin Yapılışı:

Mozaik pasta için öncelikle bisküvileri elimizde kırıyoruz fazla ufalanmamasına dikkat ediyoruz

Margarini ayrı bir tavada eritiyoruz

Eriyen margarin içine sütü şekeri ve tüm malzemeleri bisküvilerin üzerine ekliyoruz İsteğe göre ceviz yerine fındık da kullanılabilir.

Daha sonra bu malzemelerin hepsini iyice karıştırıyoruz ve karışımı streç folyo arasına boşaltarak elimizde rulo şeklini veriyoruz.

Uzun ince servis tabağı mısın içine yerleştiriyoruz.

Servis etmeden önce buzdolabında 3-4 saat dinlendiriyoruz.

Dilimleyerek misafirlerinize ikram ediyoruz.

Mozaik Pastanın Tarifinin Püf Noktaları: