Mozambik Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mozambik'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Mozambik’in Uluslararası Telefon Kodu: +258

Mozambik’in uluslararası telefon kodu +258’dir. Bu kod, dünya genelinden Mozambik’teki sabit ve mobil telefon hatlarına erişim için kullanılır. Ülkede telekomünikasyon sektörü hızla gelişmekte olup, başkent Maputo ve diğer büyük şehirlerde 3G ve 4G hizmetleri yaygınlaşmıştır. Telekom operatörleri arasında mCel, Vodacom Mozambique ve Movitel bulunmaktadır. Mobil internet erişimi artırılırken, kırsal alanlarda kapsama alanı genişletilmekte ve iletişim altyapısı güçlendirilmektedir. Bu gelişmeler, ekonomik faaliyetlerin artması ve uluslararası bağlantıların güçlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Araç Plaka Kodu: MOC

Mozambik’in uluslararası araç plaka kodu MOC’dur. Ülkede araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah veya koyu renkli harf ve rakamlardan oluşur. Plakalar üzerinde “MOC” ibaresi yer alır ve bu, aracın Mozambik menşeli olduğunu gösterir. Mozambik’te kara yolu taşımacılığı önemli bir ulaşım biçimidir ve araç sayısı son yıllarda artmaktadır. Plaka sistemi trafik denetimi ve araç tescil işlemlerinde standartlaştırılmış olup, güvenlik önlemleri kapsamında elektronik takip sistemlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.