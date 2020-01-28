Mozart tiyatroda anıldı

35 yıllık kısa yaşamına, 626 eser sığdıran, klasik batı müziğinin dahi ismi Wolfgang Amadeus Mozart, doğumunun 264'üncü yılında Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen 'Amadeus' adlı tiyatro oyununda anıldı. Oyunu izlemeye gelenler, Mozart'ın doğum gününe özel dağıtılan şapka ve maskeler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan ünlü besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği 'Amadeus'ta başrolleri Selçuk Yöntem (Antonio Salieri),Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz'ın (Costanze) paylaşıyor.
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