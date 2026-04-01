Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Mozart’ın Klarnet Konçertosu AKM'de

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2026 - 00:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında müzikseverleri klasik müziğin farklı dönemleri arasında zengin bir yolculuğa davet ediyor. 10 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’deAtatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserde orkestrayı İtalyan şef Alfonso Scarano yönetecek.

        Konserin ilk bölümünde orkestra uluslararası üne sahip Sloven klarnet sanatçısı Darko Brlek’i ağırlayacak. Avrupa’nın saygın solistleri arasında yer alan Brlek, Wolfgang Amadeus Mozart’ın yaşamının son yılında bestelediği ve klarnet repertuvarının en önemli eserlerinden biri kabul edilen La Majör Klarnet Konçertosu’nu yorumlayacak.

        REKLAM

        İkinci bölümünde ise Şef Alfonso Scarano yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 20. yüzyılın müzikal dönüşümüne ışık tutan iki önemli eseri seslendirecek. İlk olarak Igor Stravinsky’nin neoklasik dönemin başlangıcını simgeleyen Pulcinella Süiti sahnelenecek. Geçmiş ile bugünü ustalıkla harmanlayan eser ile 18. yüzyıl İtalyan müziğinin zarafeti modern bir yorumla sanatseverlere sunulacak.

        Programın finalinde ise Ottorino Respighi’nin görkemli senfonik şiiri Roma Çamları dinleyiciyle buluşacak. Bestecinin Roma üçlemesinin en etkileyici bölümlerinden biri olan eser, şehrin farklı noktalarındaki çam ağaçlarını betimleyerek dinleyiciyi tarih, doğa ve hayal gücü arasında etkileyici bir yolculuğa çıkaracak.

        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
        #Mozart
        #DenizBank konserleri
