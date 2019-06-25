MPİ 24 Haziran Pazartesi On Numara çekiliş sorgulama ekranı! On Numara sonuç sorgulama için tıkla

On Numara 24 Haziran sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 881. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Bu hafta 10 bilen 2 kişi 161 bin lira ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 108 kişi bin 997'şer lira aldı. İşte, MPİ 24 Haziran çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 25 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI: 05-11-17-18-23-25-26-27-30-31-34-36-37-39-44-46-48-49-63-68-74-79

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi bin 997'şer lira, 8 bilen 2 bin 73 kişi 104'er lira, 7 bilen 20 bin 355 kişi 20 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 676 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 478 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Denizli'nin Pamukkale ve Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 156 bin 99 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 859 bin 348 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 479 bin 133 lira 20 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

MPİ 17 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI:02-05-17-19-20-21-30-40-41-43-45-46-49-51-52-65-70-76-77-78-79-80

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 83.421,45 TL 9 bilen kişi sayısı : 128 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.738,05 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.835 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 121,35 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.293 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,55 TL 6 bilen kişi sayısı : 104.344 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 192.575 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

24 Haziran On Numara sonuçları