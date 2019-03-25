On Numara 25 Mart sonuçları bu akşam yapılacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan 868. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklanacak. İşte, MPİ 25 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 25 MART ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara şans oyunu, 25 Mart Pazartesi günü saat 21.15'te çekilişin ardından talihli rakamlar belli olacak.

ON NUMARA SONUÇLARI - 18 MART 2019: 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 -14 - 16 - 19 - 27 - 34 - 41 - 46 - 51 - 55 - 62 - 65 - 66 - 68 - 69 - 75 - 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / YENİMAHALLE - İSTANBUL / FATİH

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173.551,55 TL 9 bilen kişi sayısı : 113 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.048,50 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.942 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 119,40 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.727 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,55 TL 6 bilen kişi sayısı : 117.976 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 191.186 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL



ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.