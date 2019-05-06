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MPİ 6 Mayıs Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! İşte talihli rakamlar.

On Numara 6 Mayıs çekiliş sonuçları bu akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara 6 Mayıs tarihli 874. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte, MPİ 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara

On Numara 6 Mayıs sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 874. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 349.691,77 TL bu haftaya devretti. 9 bilen 149 kişi bin 564 lira 80'er kuruş aldı. İşte, MPİ 6 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 6 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI: 7-8-12-14-15-18-23-30-32-40-41-42-47-57-60-61-63-68-70-71-75

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 22 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI: 3 - 4 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 22 - 23 - 29 - 34 - 35 - 41 - 50 - 51 - 55 - 56 - 60 - 62 - 67 - 70 - 77

10 bilen kişi sayısı :1. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:349.691,77 TL
9 bilen kişi sayısı :149Kişi başına düşen ikramiye tutarı:1.564,80 TL
8 bilen kişi sayısı :2.378Kişi başına düşen ikramiye tutarı:98,30 TL
7 bilen kişi sayısı :22.719Kişi başına düşen ikramiye tutarı:19,50 TL
6 bilen kişi sayısı :134.464Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,50 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :
174.204
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,45 TL

 

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