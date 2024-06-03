Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru ekranı: 2024 MSB 25 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

        MSB 25 bin uzman erbaş alımı yapıyor! İşte başvuru kılavuzu

        Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılında 25 bin uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru sayfası ile başvuru kılavuzu erişime açıldı. E-Devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek başvurular hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. Peki, MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, MSB personel alımı ne zaman? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 19:44 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Bakanlığı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır." ifadeleri ile 25 bin uzman erbaş alımı yaptığını duyurdu. Açıklama sonrasında MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 MSB 25 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar...

        2

        MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır.

        3

        MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Başvurular 03.06.2024 saat 11.00'dan 30.06.2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.

        MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

        5

        BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

        Başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen/anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

        Görevdeyken başvuru yapan sözleşmeli erbaş ve erlerden, değerlendirme aşamaları devam ederken 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 4’üncü maddesi gereği 7’nci hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu