Milli Savunma Bakanlığı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır." ifadeleri ile 25 bin uzman erbaş alımı yaptığını duyurdu. Açıklama sonrasında MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 MSB 25 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar...