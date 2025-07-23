MSB: Bir asker araç kazasında şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn.Ütğm. Tuğrul ÖZSU şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.