MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlara değinerek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 65'i son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1828 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur." bilgisini verdi.

SURİYE İLE NORMALLEŞME ADIMLARI Suriye parlamentosunda konuşan Beşar Esad, Türkiye ile olan ilişkiler hakkında bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını ifade edip "Arabulucuların ciddiyetine ve samimi çabalarına rağmen girişimler kayda değer bir sonuç vermedi." dedi. Bakanlık kaynakları, Beşar Esad'ın son yaptığı açıklamalara ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti: "Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti, Suriye topraklarının bölünmesine ve orada bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktadır. Türkiye olarak, istikrarsızlıklarla uğraşan ve terör örgütlerinin cirit attığı değil demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme ve diyalog konusunda her düzeyde hazır olduğumuzu bizzat ifade ettiler. Sayın Bakanımızın Suriye ile görüşme konusunda daha önce yapmış olduğu açıklamanın etki bulduğu anlaşılıyor. Bizim Suriye konusunda duruşumuz nettir."

REKLAM S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLER Bakanlık kaynakları, son çıkan haberlerde S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine dair iddialar üzerine ise "Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 hava savunma sistemi TSK envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı. ABD İLE ORTAK EĞİTİM İDDİASI Bakanlık kaynakları, TCG Anadolu ve TCG Gökova'nın ABD Donanmasına ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği eğitimlerin bazı basın organları tarafından "İsrail'e destek" gibi haberleştirilmesine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi: