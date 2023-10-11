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        Haberler Gündem MSB KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI | 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma, celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

        Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 MSB Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

        MSB Kasım ayı askerlik yerleri, sınıflandırma, celp ve sevk tarihleri gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet sitesi üzerinden ilan edilecek. 2022 bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan yükümlüler de sevk tarihleri ile askerlik yerlerini sorgulayabilecek. İşte 2023 MSB Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:30
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        Askerlik yerleri sorgulama ekranı, Kasım ayında askere gidecek olan yükümlüler tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Kasım celbi yükümlü sevk tarihleri belli oldu. Adaylar askerlik yerleri sorgulama işlemini e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte 2023 MSB askerlik sınıflandırma, celp ve sevk tarihleri...

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        ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        31 Ağustos 2023'e kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihlerini tamamlayan yükümlüler, e-Devlet üzerinden belirtilen tarihte askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.

        Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

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        YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 09 Kasım 2023

        Er (2’nci Grup) 07 Aralık 2023

        Er (3’üncü Grup) 11 Ocak 2024

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        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

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        Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

        7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

        Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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