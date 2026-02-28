MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde heyecan zirveye çıktı. Gerçekleştirilecek sınava bu yıl 645 binin üzerinde aday başvurdu. Yurt genelinde binlerce binada yapılacak sınavın başlama saati, süresi ve soru dağılımı yoğun şekilde araştırılırken, adaylar bir yandan da sonuç tarihine odaklandı. MSÜ sınavı kaç dakika sürecek, kaç sorudan oluşacak ve sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek? İşte 2026 MSÜ’ye dair öne çıkan bilgiler…