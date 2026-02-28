MSÜ 2026 ne zaman? MSÜ saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürüyor. Yapılacak kritik sınavda 645 bin 406 aday ter dökecek. ÖSYM tarafından Türkiye genelinde 1467 bina ve 28 bin 879 salonda uygulanacak sınavın saat kaçta başlayacağı, kaç soru yöneltileceği ve süresinin ne kadar olacağı adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, 2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sürecine ilişkin merak edilen detaylar…
MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde heyecan zirveye çıktı. Gerçekleştirilecek sınava bu yıl 645 binin üzerinde aday başvurdu. Yurt genelinde binlerce binada yapılacak sınavın başlama saati, süresi ve soru dağılımı yoğun şekilde araştırılırken, adaylar bir yandan da sonuç tarihine odaklandı. MSÜ sınavı kaç dakika sürecek, kaç sorudan oluşacak ve sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek? İşte 2026 MSÜ’ye dair öne çıkan bilgiler…
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
MSÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10:15'de başlayacak ve 13:00'te sonlanacak. Sınav 165 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
MSÜ KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak.
MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026-MSÜ, 1 Mart Pazar günü 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenlenecek.